Animation nature et découverte dans le parc de la Maison Jean Monnet, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

Animation nature et découverte dans le parc de la Maison Jean Monnet 19 et 20 septembre Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association Paradeisos – Jardins européens proposera des animations (atelier ou conférence) autour de la chaumière, dépendances, terrasses, jardins et parc arboré. Dans un lieu inspirant, lové dans son écrin de nature champêtre francilienne, sera partagé le travail associatif réalisé ces dernières années : « Jardin citoyen européen », ateliers d’histoire participative, recréation du parterre des rosiers de la Maison Monnet.

Maison Jean Monnet 7 chemin du Vieux, 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33(0) 3 88 16 41 11 https://jean-monnet.europa.eu/home_fr Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. voiture (présence de parking)

Animation nature et découverte dans le parc

©Maison Jean Monnet – Parlement européen