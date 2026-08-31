Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Le pays arédien au Moyen-Âge

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Christian Remy, agrégé de l’ Université et docteur en histoire médiévale (Université de Limoges, 2000), historien et chercheur associé au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale ( CESCM) de Poitiers vous propose de revenir aux origines médiévales du territoire arédien. Carrefour commercial empreint de spiritualité, cet espace multiple et prospère fera l’objet d’une conférence aussi riche que l’est aujourd’hui son patrimoine. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisdumah@gmail.com

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English : Le pays arédien au Moyen-Âge

L’événement Le pays arédien au Moyen-Âge Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin