Le Pays de Quimperlé pendant la seconde guerre mondiale, Médiathèque de Saint Thurien, Saint-Thurien

Informations pratiques

Le Pays de Quimperlé pendant la seconde guerre mondiale Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque de Saint Thurien Finistère

Visite conseillée à partir de 15 ans, accessible dès 12 ans si présence d’un parent accompagnateur / Rendez-vous 5mn avant le début de la visite à la bibliothèque de Saint-Thurien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Cette visite-flash de l’exposition « Vivre la guerre au pays de Lorient » revient sur la vie au Pays de Quimperlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre réquisitions, pénuries, résistances et constitution de la poche de Lorient, le service Pays d’art et d’histoire de Quimperlé Communauté vous invite à plonger dans l’histoire des habitants et habitantes du pays de Quimperlé.

Médiathèque de Saint Thurien 9 Place du Centre, 29380 Saint-Thurien Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Municipale-de-Saint-Thurien-100087117476403/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-pays-de-quimperle-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-visite-expo »}]

Visite-flash de l’exposition « Vivre la guerre au pays de Lorient »

©Quimperlé Communauté