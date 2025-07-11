Le Pays du Sourire Troyes

Le Pays du Sourire

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-15 15:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Lors d’une somptueuse soirée organisée par le Comte de Lichtenfels pour sa fille Lisa, le lieutenant Gustave de Pottenstein, cousin de la jeune comtesse, lui demande sa main. Mais Lisa est déjà éprise du Prince Sou-Chong, ambassadeur de Chine, qui partage ses sentiments.



Bravant les conventions, elle décide de le suivre à Pékin, où ils se marient. Mais à leur arrivée, la réalité les rattrape selon la tradition impériale, Sou-Chong doit épouser quatre princesses chinoises choisies par son père. Lisa découvre alors un monde où elle se sent étrangère et prisonnière.



Isolée malgré le soutien de Mi, la sœur du Prince, elle se révolte contre cette vie imposée. Comprenant le fossé culturel qui les sépare, Sou-Chong choisit de libérer Lisa, lui offrant la possibilité de rentrer chez elle, le cœur lourd mais libre.



Direction Artistique Emmanuel MARFOGLIA

Direction Musicale Louis-Vincent BRUERE

Chorégraphie Marianne VON EUW



Distribution Mathieu SEMPERE Laure CRUMIERE Camille LE BAIL Thomas MARFOGLIA Jean-Noël FERREL Karim BOUZRA .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

