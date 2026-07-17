LE PÈRE Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

LE PÈRE

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-02 20:30:00

fin : 2027-03-02

Date(s) :

2027-03-02

Pascal Legros Organisation en accord avec Le Théâtre Édouard VII présente Le père avec Pierre Arditi et Irène Jacob

André n’est plus tout jeune. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari.

Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance…

On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.

Durée 1h30

Auteur Florian ZELLER

Metteur en scène Florian ZELLER

Scénographie Bruno De LAVENÈRE

Lumières Laurent CASTAINGT

Avec Pierre ARDITI Irène JACOB Chloé LAMBERT Stanislas STANIC Carolina JURCZAK Vincent DENIARD

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Pascal Legros Organisation, in collaboration with the Théâtre Édouard VII, presents Le père starring Pierre Arditi and Irène Jacob

André is no longer young. That’s what prompts Anne, his daughter, to suggest that he move into the large apartment she shares with her husband.

She believes this will help her father, whom she has loved so much and who still makes her laugh. But things don’t quite go as planned: the man who moves in turns out to be a surprising, colorful character, and he’s not at all ready to give up his independence…

It’s not so easy to accept that one day we’ll become our children’s children.

Running time: 1 hour 30 minutes

Author: Florian ZELLER

Director: Florian ZELLER

Set Design: Bruno De LAVENÈRE

Lighting Design: Laurent CASTAINGT

Cast: Pierre ARDITI, Irène JACOB, Chloé LAMBERT, Stanislas STANIC, Carolina JURCZAK, Vincent DENIARD

L’événement LE PÈRE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par