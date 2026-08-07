LE PESTACLE DE CAMILLE & CO LE BIJOU Toulouse
mardi 6 octobre 2026 · LE BIJOU · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE PESTACLE DE CAMILLE & CO
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 14.8 – 14.8 – EUR
14.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 21:00:00
fin : 2026-10-06 23:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Ici, le spectacle se crée avec vous vous tirez les cartes, vous votez et vous pouvez même être amené à monter sur scène…
Camille pose sur scène le monde qu’elle imagine depuis l’enfance tendre, chaotique, poétique… un joli bordel orchestré avec des artistes complices musiciens et danseurs.
Chaque Pestacle est unique, un ascenseur émotionnel inédit, un vrai petit théâtre de l’humanité ! 14.8 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net
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English :
Here, the show is created together with you: you draw cards, you vote, and you might even be invited to come on stage…
L’événement LE PESTACLE DE CAMILLE & CO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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