LE PESTACLE DE CAMILLE & CO LE BIJOU Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE PESTACLE DE CAMILLE & CO

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14.8 – 14.8 – EUR

14.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 21:00:00

fin : 2026-10-06 23:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Ici, le spectacle se crée avec vous vous tirez les cartes, vous votez et vous pouvez même être amené à monter sur scène…

Camille pose sur scène le monde qu’elle imagine depuis l’enfance tendre, chaotique, poétique… un joli bordel orchestré avec des artistes complices musiciens et danseurs.

Chaque Pestacle est unique, un ascenseur émotionnel inédit, un vrai petit théâtre de l’humanité ! 14.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here, the show is created together with you: you draw cards, you vote, and you might even be invited to come on stage…

L’événement LE PESTACLE DE CAMILLE & CO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE