LE PETIT CHAPERON ROUGE Florac Trois Rivières

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Une version saisissante du Petit Chaperon Rouge signée Sylvain Huc. Ici, pas de récit classique, mais une danse intense et émotive qui explore l’enfance, la peur, le plaisir et le trouble. Un spectacle fort, sensoriel et engagé, loin des contes édulcorés. Danse 45 min Dès 6 ans Tarifs 12 / 10 / 6 €

Un Petit Chaperon Rouge comme vous ne l’avez jamais vu !

Le chorégraphe Sylvain Huc reprend ce célèbre conte, bien loin de la version douce des frères Grimm. Ici, pas d’histoire racontée mot à mot, mais une danse intense, étrange, pleine de mouvement et d’émotion. Sur scène, les corps parlent. Loin d’être une histoire pour enfants sages, ce spectacle invite à ressentir la peur, le plaisir, le jeu. Sylvain Huc voit l’enfance comme un moment fort, plein de questions, de rêves, de tensions aussi. Pour lui, un spectacle pour enfants doit faire réfléchir. Il doit être vivant, engagé, parfois dérangeant. Avec plus de 250 représentations depuis sa création, cette version du Petit Chaperon Rouge reste puissante, fascinante et inoubliable.

Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère.

Danse 45 mn dès 6 ans 12 / 10 / 6 € .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

A striking version of Little Red Riding Hood by Sylvain Huc. There’s no classic tale here, but an intense, emotional dance that explores childhood, fear, pleasure and turmoil. A powerful, sensory and engaging show, far removed from watered-down tales. Dance ? 45 min ? From age 6 ? Price: 12 / 10 / 6 ?

German :

Eine packende Version von Rotkäppchen aus der Feder von Sylvain Huc. Hier gibt es keine klassische Erzählung, sondern einen intensiven und emotionalen Tanz, der die Kindheit, die Angst, die Freude und die Verwirrung erforscht. Ein starkes, sensorisches und engagiertes Stück, weit entfernt von verwässerten Märchen. Tanz ? 45 min ? Ab 6 Jahren ? Eintrittspreise: 12 / 10 / 6 ?

Italiano :

Un’avvincente versione di Cappuccetto Rosso di Sylvain Huc. Non si tratta di un racconto classico, ma di una danza intensa ed emotiva che esplora l’infanzia, la paura, il piacere e l’agitazione. Uno spettacolo potente, sensoriale e coinvolgente, lontano dai racconti annacquati. Danza ? 45 min A partire dai 6 anni? Prezzo: 12 / 10 / 6 ?

Espanol :

Una apasionante versión de Caperucita Roja por Sylvain Huc. No se trata de un cuento clásico, sino de una danza intensa y emocional que explora la infancia, el miedo, el placer y la confusión. Un espectáculo poderoso, sensorial y cautivador, muy alejado de los cuentos aguados. Danza ? 45 min ? A partir de 6 años ? Precio: 12 / 10 / 6 ?

