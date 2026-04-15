Le petit chef d’orchestre, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Le petit chef d’orchestre Samedi 30 mai, 10h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

A l’occasion de la fête du jeu, découvrez des instruments ludiques et comment faire de la musique avec des jouets.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Jouez en musique éveil musical tout petits