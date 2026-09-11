Le petit Conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Le petit Conte-mi Samedi 12 décembre, 10h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:45:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:45:00+01:00

Pendant qu’un crocodile cherche désespérément ses lunettes ou qu’une princesse refuse catégoriquement d’attendre son prince, les enfants, eux, apprennent sans s’en rendre compte à écouter, à imaginer, et surtout à tomber follement amoureux des livres.

Alors, prêts à attraper un dragon par la queue ?

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]

Histoires lues par les bibliothécaires