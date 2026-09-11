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Le petit Conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Le petit Conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription; réservé aux adhérents

Le petit Conte-mi Samedi 12 décembre, 10h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:45:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:45:00+01:00

Pendant qu’un crocodile cherche désespérément ses lunettes ou qu’une princesse refuse catégoriquement d’attendre son prince, les enfants, eux, apprennent sans s’en rendre compte à écouter, à imaginer, et surtout à tomber follement amoureux des livres.
Alors, prêts à attraper un dragon par la queue ?

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
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