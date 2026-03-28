Le petit monde de Winnie l’ourson Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Le petit monde de Winnie l’ourson

Jeudi 5 novembre 2026 à partir de 10h.

Jeudi 19 novembre 2026 à partir de 10h.

Jeudi 26 novembre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 10:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05 2026-11-19 2026-11-26

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Plongez dans une adorable comédie-musicale pleine de chansons, de rires et de douceur !



Winnie, le petit ourson gourmand, part à l’aventure dans la Forêt des Rêves bleus pour retrouver… un mystérieux pot de miel disparu !



En chemin, il rencontrera ses amis rigolos et découvrira que l’entraide et l’amitié sont les plus beaux trésors.



Entre musique, marionnettes et moments interactifs, laissez-vous émerveiller par un spectacle musical tendre, coloré et plein de surprises.



Préparez-vous à chanter, rire et rêver avec le plus célèbre des oursons ! .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Le petit monde de Winnie l’ourson Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille