Le petit monde de Winnie l’ourson Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
jeudi 5 novembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Le petit monde de Winnie l’ourson
Jeudi 5 novembre 2026 à partir de 10h.
Jeudi 19 novembre 2026 à partir de 10h.
Jeudi 26 novembre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 10:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05 2026-11-19 2026-11-26
Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants
Plongez dans une adorable comédie-musicale pleine de chansons, de rires et de douceur !
Winnie, le petit ourson gourmand, part à l’aventure dans la Forêt des Rêves bleus pour retrouver… un mystérieux pot de miel disparu !
En chemin, il rencontrera ses amis rigolos et découvrira que l’entraide et l’amitié sont les plus beaux trésors.
Entre musique, marionnettes et moments interactifs, laissez-vous émerveiller par un spectacle musical tendre, coloré et plein de surprises.
Préparez-vous à chanter, rire et rêver avec le plus célèbre des oursons ! .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.
L’événement Le petit monde de Winnie l’ourson Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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