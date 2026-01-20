Le petit parcours du littoral (visite guidée spécial enfants) Plage de la Badine Hyères

Le petit parcours du littoral (visite guidée spécial enfants)

Plage de la Badine Giens Hyères Var

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

par adulte accompagnant.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Balade nature enfants Les petits explorateurs . Visite à faire en famille. Quel est ce mystérieux animal caché au fond de ce trou d’eau ?

.

Plage de la Badine Giens Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 reservation@provencemed.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The small coastal course (special children’s guided tour)

Children’s nature walk Les petits explorateurs . Visit to be made with the family. What is this mysterious animal hidden at the bottom of this water hole?

L’événement Le petit parcours du littoral (visite guidée spécial enfants) Hyères a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Provence Méditerranée