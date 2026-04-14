Le petit peuple de l’Herbularium, Herbularium, maison du Parc du Morvan, Saint-Brisson

Le petit peuple de l’Herbularium Dimanche 7 juin, 10h15 Herbularium, maison du Parc du Morvan Nièvre

Atelier enfants à partir de 6 ans accompagné d’un adulte | Réservation sur place dans la limite de la jauge de 4 à 15 personnes (1 adulte accompagnant pour 1 à 3 enfants) | Rdv à la Maison du Tourisme | Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00

Mais qui peut bien vivre caché dans les plantes ? Découvrons les différentes familles de petites bêtes qui peuplent nos jardins. Quels sont leurs rôles ? Menons l’enquête ensemble dans l’Herbularium, jardin sauvage du Parc du Morvan.

Une animation proposée par Eugénie Heller, animatrice au Parc naturel régional du Morvan, à l’occasion du Festival Herbiers en Fête.

Herbularium, maison du Parc du Morvan 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 61 94 86 04 https://silenes-grainesdumorvan.fr/animations-balades/a_la_maison-du-parc_du_morvan/ https://www.facebook.com/silenesgrainesdumorvan L’Herbularium est un jardin en transition et d’expérimentations abordant la pratique du jardin avec le vivant : sol, diversité végétale, faune associée, gestion différenciée. Nous vous proposons de partager les savoirs et les savoir-faire sur les pratiques du jardinage écologique, l’usage des plantes sauvages et jardinées, ainsi que de réaliser des semis, billes de graines.

La découverte du jardin se fera spécialement avec vos cinq sens ! Un parking est disponible.

Mais qui peut bien vivre caché dans les plantes ? Découvrons les différentes familles de petites bêtes qui peuplent nos jardins. Quels sont leurs rôles ? Menons l’enquête ensemble dans l’Herbularium,…

© Virginie BENOIT, Silenes, Graines du Morvan