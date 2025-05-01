Le Petit Prince – théâtre pour enfants À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Un aviateur perdu,

un enfant venu d’ailleurs, une rose précieuse, un renard à apprivoiser… À

travers cette adaptation théâtrale du Petit Prince, laissez-vous embarquer dans

un voyage poétique et lumineux, où chaque rencontre résonne comme un écho à

notre monde. Un spectacle vivant, sensible, qui parle aux petits comme aux

grands, et nous rappelle, avec douceur, l’importance des liens que nous

tissons.

Un voyage poétique guidé par un petit prince tombé du ciel, peuplé de rencontres surprenantes, de notes de musique et d’ombres magiques.

Du mercredi 06 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h25

Du lundi 20 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h25

Du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h25

payant

Tarifs :

Adulte : 16€

Enfant : 12€

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T15:30:00+01:00

fin : 2026-05-10T18:25:00+02:00

Date(s) : 2026-03-11T14:30:00+02:00_2026-03-11T15:25:00+02:00;2026-03-14T14:30:00+02:00_2026-03-14T15:25:00+02:00;2026-03-15T14:30:00+02:00_2026-03-15T15:25:00+02:00;2026-03-18T14:30:00+02:00_2026-03-18T15:25:00+02:00;2026-03-21T14:30:00+02:00_2026-03-21T15:25:00+02:00;2026-03-22T14:30:00+02:00_2026-03-22T15:25:00+02:00;2026-03-25T14:30:00+02:00_2026-03-25T15:25:00+02:00;2026-03-28T14:30:00+02:00_2026-03-28T15:25:00+02:00;2026-03-29T14:30:00+02:00_2026-03-29T15:25:00+02:00;2026-04-01T14:30:00+02:00_2026-04-01T15:25:00+02:00;2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T15:25:00+02:00;2026-04-05T14:30:00+02:00_2026-04-05T15:25:00+02:00;2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T15:25:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T15:25:00+02:00;2026-04-12T14:30:00+02:00_2026-04-12T15:25:00+02:00;2026-04-15T14:30:00+02:00_2026-04-15T15:25:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T15:25:00+02:00;2026-04-19T14:30:00+02:00_2026-04-19T15:25:00+02:00;2026-04-20T14:30:00+02:00_2026-04-20T15:25:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T15:25:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T15:25:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T15:25:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T15:25:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T15:25:00+02:00;2026-04-26T14:30:00+02:00_2026-04-26T15:25:00+02:00;2026-04-27T14:30:00+02:00_2026-04-27T15:25:00+02:00;2026-04-28T14:30:00+02:00_2026-04-28T15:25:00+02:00;2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T15:25:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T15:25:00+02:00;2026-05-01T14:30:00+02:00_2026-05-01T15:25:00+02:00;2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T15:25:00+02:00;2026-05-03T14:30:00+02:00_2026-05-03T15:25:00+02:00;2026-05-06T14:30:00+02:00_2026-05-06T15:25:00+02:00;2026-05-09T14:30:00+02:00_2026-05-09T15:25:00+02:00;2026-05-10T14:30:00+02:00_2026-05-10T15:25:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire

