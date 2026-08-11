Le Petit Théâtre de Vitalis Morel Family Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Le Petit Théâtre de Vitalis Morel Family

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Tout droit sorti de la Belle Epoque, Vitalis présente Le Petit Théâtre de Vitalis, un spectacle itinérant où se mêlent magie visuelle, ventriloquie et humour, dans la pure tradition des artistes saltimbanques d’autrefois.

Accompagné de son fidèle complice Joli Cœur, un singe facétieux, l’artiste entraîne petits et grands dans un univers poétique et participatif. Les enfants deviennent acteurs du spectacle, tandis que les adultes retrouvent, eux aussi, leur âme d’enfant.

Entre numéros de magie, personnages attachants et moments d’émotions, ce spectacle offre un véritable voyage hors du temps, accessible à tous les publics.

Séance photo avec le Père Noël à l’issue du spectacle.

Tout public Gratuit.

Réservation en ligne sur billetweb.

Placement libre. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Le Petit Théâtre de Vitalis Morel Family Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE