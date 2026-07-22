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LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE GALERIE DUNIYA Muret

mardi 22 septembre 2026 · GALERIE DUNIYA · Muret

LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
GALERIE DUNIYA
Adresse
128 Avenue Saint-Germier
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif

Muret

LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 21:30:00

Date(s) :
2026-09-22

Ma photographie artistique est une exploration du monde et de ses mystères. Elle s’inspire des mythes, des récits fondateurs mais aussi de notre lien à la nature et à l’invisible. Je cherche à questionner notre rapport au réel, à l’imaginaire.
Je construis des images où chaque détail a une signification, où la lumière, les corps et les paysages deviennent des langages.
Réservation obligatoire (via site web), apporter plat/boisson pour un repas partagé après la projection.   .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96  duniyamuret@gmail.com

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English :

My artistic photography is an exploration of the world and its mysteries. It draws inspiration from myths and foundational narratives, as well as from our connection to nature and the invisible. I seek to question our relationship to reality and to the imagination.

L’événement LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE Muret a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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