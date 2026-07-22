LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE GALERIE DUNIYA Muret
mardi 22 septembre 2026 · GALERIE DUNIYA · Muret
Informations pratiques
Muret
LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE
GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 21:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Ma photographie artistique est une exploration du monde et de ses mystères. Elle s’inspire des mythes, des récits fondateurs mais aussi de notre lien à la nature et à l’invisible. Je cherche à questionner notre rapport au réel, à l’imaginaire.
Je construis des images où chaque détail a une signification, où la lumière, les corps et les paysages deviennent des langages.
Réservation obligatoire (via site web), apporter plat/boisson pour un repas partagé après la projection. .
GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
My artistic photography is an exploration of the world and its mysteries. It draws inspiration from myths and foundational narratives, as well as from our connection to nature and the invisible. I seek to question our relationship to reality and to the imagination.
L’événement LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME PROVIDENCE, MARGOT DELARIVIÈRE Muret a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret 26 août 2026
- LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret 26 août 2026
- CHALLENGE DE LA VILLE DE MURET BOULODROME GRIMAUD Muret 30 août 2026
- EXPOSITION NICOLAS NABONNE EC(H)O DU PAYSAGE GALERIE DUNIYA Muret 7 octobre 2026
- MESDAMES EN VRAIES! HORIZON PYRENEES Muret 14 octobre 2026