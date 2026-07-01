Informations pratiques

Chaveignes

Le Piano sur la Pellicule Les dimanches du Rond-Point

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ciné-concert Timothée Urbain accompagnera en live avec brio un film de Charlie Chaplin The Kid .

Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens.

Réservation conseillée.

Ciné-concert Timothée Urbain accompagnera en live avec brio un film de Charlie Chaplin The Kid .

Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens.

Réservation conseillée. 7 .

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 26 31 contact@salledurondpoint.com

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English :

Cin%E9-concert: Timoth%E9e Urbain will provide a brilliant live musical accompaniment to Charlie Chaplin’s film The Kid.

The concert will be followed by an aperitif with the musicians.

Reservations are recommended.

L’événement Le Piano sur la Pellicule Les dimanches du Rond-Point Chaveignes a été mis à jour le 2026-06-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme