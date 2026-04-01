Le Plongeoir, pôle national cirque Le Mans de la piscine au chapiteau parvis du chapiteau Le Mans
Le Plongeoir, pôle national cirque Le Mans de la piscine au chapiteau parvis du chapiteau Le Mans dimanche 26 avril 2026.
Le Mans
Le Plongeoir, pôle national cirque Le Mans de la piscine au chapiteau
parvis du chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.
En partenariat avec le service Animation et médiation des Patrimoines de la Ville du Mans
Tout public
Tarif 5 € sur réservation sur leplongeoir-cirque.fr .
parvis du chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 45 54
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English :
L’événement Le Plongeoir, pôle national cirque Le Mans de la piscine au chapiteau Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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