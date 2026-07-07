Le poids des fourmis Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Le poids des fourmis

Jeudi 25 mars 2027 de 20h30 à 21h45. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25 21:45:00

Date(s) :

2027-03-25

Tout droit venu du Québec, le Théâtre Bluff nous embarque dans une farce sur la démocratie et ses paradoxes et nous invite à changer le monde en donnant un bon coup de pied dans la fourmilière. Vent de fraîcheur garanti !

L’état de la planète pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle s’insurge contre un système en panne, où les professeurs sont en burnout et les élèves infantilisés par des publicités qui les poussent à la consommation. Lui s’alarme devant le réchauffement climatique, la disparition des ressources et les ravages du capitalisme. Alors quand, à bout de nerfs, le directeur de leur établissement scolaire organise une élection dans le cadre de la semaine du futur, ils voient comme une lueur d’espoir. L’occasion de faire bouger les choses. Tous deux s’y affrontent à coups de discours enflammés. Mais c’est sans compter l’apparition d’un troisième candidat. Le poids des fourmis est une satire politique et écologique, qui aborde avec humour et finesse des questions de résistance citoyenne et nous rappelle que chacun a un rôle à jouer.



Une mise en scène bourrée de trouvailles. C’est rythmé, formidablement interprété et d’actualité, sans être donneur de leçons. La force de ce spectacle est, notamment, de s’adresser à toutes les générations. Le Monde .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Straight from Quebec, Théâtre Bluff takes us on a farcical journey through democracy and its paradoxes, inviting us to change the world by shaking things up. A breath of fresh air guaranteed!

L’événement Le poids des fourmis Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues