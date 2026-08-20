Le Pommé, un trésor gourmand à (re)découvrir, Hall, Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Hall · Rennes
Informations pratiques
Le Pommé, un trésor gourmand à (re)découvrir Samedi 10 octobre, 15h00 Hall Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:45:00+02:00
À travers un jeu sur sa fabrication, découvrez son histoire et ses secrets, puis dégustez trois Pommés différents accompagnés de fromages locaux pour apprendre à les accorder et les savourer à table.
Avec Virginie Thomas, sommelière du cidre.
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
Connaissez-vous le Pommé, spécialité du pays gallo, aujourd’hui presque disparue ?
Virginie Thomas
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