Le Potager de la Cantine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 10:00 – 21:00

Gratuit : oui Accès aux plantations et traversées libres Tout public

Lorsque l’hostilité urbaine se transforme en île végétale au cœur des docks.Un jardin potager à la pointe ouest de l’Île de Nantes, réaménagé par les architectes de l’Atelier Vecteur, dans le prolongement de La Cantine du Voyage. On y cultive une grande variété de plantes aromatiques et de légumes surprenants dans l’idée de valoriser la diversité gustative du monde végétal.Il peut se traverser et parfois même, on peut y entrer et échanger avec la maraîchère résidente, pour connaître ses astuces et techniques. Une œuvre surprenante de l’artiste Lilian Bourgeat signale l’entrée de ce potager et y amène sa petite touche de fantaisie. – Traversée libre :du 2 avril au 3 juillet & du 9 au 13 septembre 2026 : du mercredi au dimanche de 10h à 21hdu 4 juillet au 6 septembre 2026 : tous les jours de 10h à 21h – Accès aux plantations :du 4 juillet au 6 septembre 2026 : tous les jours de 17h à 19h

Nantes 44200



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