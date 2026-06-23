« Le Pouvoir de l’Anneau » à la Seine Musicale La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 4 avril 2027.

Dans le fracas des grandes légendes, Richard Wagner et Howard Shore se répondent à travers la musique. Ce concert tisse un pont sonore entre le Seigneur des Anneaux et le Ring sans paroles, où motifs héroïques, tensions dramatiques et climats orchestraux révèlent des univers parallèles. L’orchestre devient le fil qui relie Valhalla et Comté, dieux et hobbits, héros et géants, dans un souffle épique et lyrique.

Les élans orchestraux, les accents dramatiques et les couleurs sonores dévoilent des correspondances surprenantes : chevauchées, murmures et tragédies s’entrelacent, tandis que cuivres, cordes et percussions sculptent des paysages légendaires. Écouter Wagner et Shore côte à côte permet de percevoir comment motifs, dynamiques et textures orchestrales se répondent, révélant que les grandes épopées partagent des formes et des énergies communes.

Tel un écho à ces œuvres, l’Invitation au voyage, petite illumination, viendra surprendre l’auditeur et prolonger le dialogue musical entre Wagner et Tolkien, offrant un dernier éclat de lumière et de légende.

PROGRAMME

SHORE · Le Seigneur des Anneaux

WAGNER · Le Ring sans Paroles

L’INVITATION AU VOYAGE · Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert

Durée : 1h50 (avec entracte)

DISTRIBUTION

Constantin ROUITS · Direction

Airelle GROLEAU · Mezzo-soprano

Orchestre Colonne

Le Seigneur des Anneaux et le Ring se répondent à travers la musique, dévoilant les liens profonds qui relient les épopées d’hier et d’aujourd’hui.

Le dimanche 04 avril 2027

de 16h00 à 17h50

payant

50€ / 40€ / 30€ / 20€ / 10€ (réduit)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-04T19:00:00+02:00

fin : 2027-04-04T20:50:00+02:00

Date(s) : 2027-04-04T16:00:00+02:00_2027-04-04T17:50:00+02:00

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.orchestrecolonne.fr/le-pouvoir-de-l-anneau/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



Afficher la carte du lieu La Seine Musicale et trouvez le meilleur itinéraire

