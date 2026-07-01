Le premier artifice | Arts du cirque, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Le premier artifice | Arts du cirque 29 novembre – 5 décembre Site des Machines de l’Île de Nantes Loire-Atlantique

De 12 € à 28 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:40:00+01:00

Fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:40:00+01:00

Sous une pluie de couleurs, fleurs, plumes et paillettes, ils réinventent la piste comme un espace où la virtuosité rencontre la liberté absolue. Entre numéros de voltige, contorsion et acrobaties vertigineuses, on y croise un lanceur de couteaux, un drag clown déloyal, des corps électriques et électrisants. Ici, tout est prétexte à explorer les limites du corps et de nouvelles formes d’expression. Chaque mouvement raconte une histoire de résistance et d’émancipation, sans jamais oublier la poésie du geste.

Une création populaire et accessible, où le chapiteau devient le lieu de toutes les audaces.

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“Une fiesta hallucinante.” Télérama

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Une création du Collectif Queer

Avec : Marthe Richard, Andrea Vergara, Simon Rius, Mona Guyard, Jenny Victoire Charreton, Thomas Botticelli, Mouniratou Taïrou

Musique : Jenny Victoire Charreton, Andrea Vergara, Simon Rius, Mouniratou Taïrou, Marthe Richard

Direction musicale et régie son : Jenny Victoire Charreton

Création et régie lumière : Kazy de Bourran Mansouri

Régie plateau, chapiteau et construction : Loïse Mare

Régie générale et construction : Julia Malabave

Coordination mise en scène et écriture : Sandra Calderan

Création costumes : Solène Capmas

Production : Basinga

Site des Machines de l’Île de Nantes Boulevard Léon Bureau Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}]

Alliant cirque, théâtre, musique live et chant, le Collectif Queer, composé de sept circassiens, crée un univers à son image : multiple, queer, et rempli de tous les possibles.

Loup Romer