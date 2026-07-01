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Le premier artifice | Arts du cirque, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes

dimanche 29 novembre 2026 · Site des Machines de l'Île de Nantes · Nantes

Le premier artifice | Arts du cirque, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Site des Machines de l'Île de Nantes
Adresse
Boulevard Léon Bureau
Ville
44276 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 12 € à 28 € selon la formule et l'emplacement choisis

Le premier artifice | Arts du cirque 29 novembre – 5 décembre Site des Machines de l’Île de Nantes Loire-Atlantique

De 12 € à 28 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:40:00+01:00
Fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:40:00+01:00

Sous une pluie de couleurs, fleurs, plumes et paillettes, ils réinventent la piste comme un espace où la virtuosité rencontre la liberté absolue. Entre numéros de voltige, contorsion et acrobaties vertigineuses, on y croise un lanceur de couteaux, un drag clown déloyal, des corps électriques et électrisants. Ici, tout est prétexte à explorer les limites du corps et de nouvelles formes d’expression. Chaque mouvement raconte une histoire de résistance et d’émancipation, sans jamais oublier la poésie du geste.
Une création populaire et accessible, où le chapiteau devient le lieu de toutes les audaces.

Une fiesta hallucinante.” Télérama

Une création du Collectif Queer
Avec : Marthe Richard, Andrea Vergara, Simon Rius, Mona Guyard, Jenny Victoire Charreton, Thomas Botticelli, Mouniratou Taïrou
Musique : Jenny Victoire Charreton, Andrea Vergara, Simon Rius, Mouniratou Taïrou, Marthe Richard
Direction musicale et régie son : Jenny Victoire Charreton
Création et régie lumière : Kazy de Bourran Mansouri
Régie plateau, chapiteau et construction : Loïse Mare
Régie générale et construction : Julia Malabave
Coordination mise en scène et écriture : Sandra Calderan
Création costumes : Solène Capmas
Production : Basinga

Site des Machines de l’Île de Nantes Boulevard Léon Bureau Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}]
Alliant cirque, théâtre, musique live et chant, le Collectif Queer, composé de sept circassiens, crée un univers à son image : multiple, queer, et rempli de tous les possibles.

Loup Romer

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