Le premier artifice, Parc des Chantiers, Nantes

Informations pratiques

Le premier artifice 13 – 19 novembre Parc des Chantiers Loire-Atlantique

De 9 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Entre cirque, théâtre, musique live et chants, ce spectacle électrise les corps, rebat les cartes du genre et bouscule notre rapport à la norme et à l’altérité. Ici, on marche sur des bouteilles, on se contorsionne, on danse, on chante, on se raconte et on défie l’équilibre, dans une pluie de couleurs, de fleurs, de plumes et de paillettes.

Les artistes déploient une composition à la fois sensible et extravagante, tout en jouant avec les fondamentaux d’un cirque populaire.

Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/138-Le-premier-artifice?session=138 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Voltigeuse, lanceur de couteaux, contorsionniste, acrobates aériennes, femme polymélodique ou encore drag clown déloyal, bienvenue sous le chapiteau du Cirque Queer ! voltige acrobaties aériennes

Loup Romer