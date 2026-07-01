Le premier artifice, Parc des Chantiers, Nantes
vendredi 13 novembre 2026 · Parc des Chantiers · Nantes
Informations pratiques
Le premier artifice 13 – 19 novembre Parc des Chantiers Loire-Atlantique
De 9 € à 28 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00
Entre cirque, théâtre, musique live et chants, ce spectacle électrise les corps, rebat les cartes du genre et bouscule notre rapport à la norme et à l’altérité. Ici, on marche sur des bouteilles, on se contorsionne, on danse, on chante, on se raconte et on défie l’équilibre, dans une pluie de couleurs, de fleurs, de plumes et de paillettes.
Les artistes déploient une composition à la fois sensible et extravagante, tout en jouant avec les fondamentaux d’un cirque populaire.
Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/138-Le-premier-artifice?session=138 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]
Voltigeuse, lanceur de couteaux, contorsionniste, acrobates aériennes, femme polymélodique ou encore drag clown déloyal, bienvenue sous le chapiteau du Cirque Queer ! voltige acrobaties aériennes
Loup Romer
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 1 juillet 2026
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026