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Le premier artifice Parc des Chantiers Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Parc des Chantiers · Nantes

Le premier artifice Parc des Chantiers Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Parc des Chantiers
Adresse
Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 9 € à 28 € Parc des Chantiers - Île de NantesDurée : 1h30Dès 10 ansPlacement non numérotéTarifs : De 9 € à 28 €Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:30 – 22:00
Gratuit : non De 9 € à 28 € Parc des Chantiers – Île de NantesDurée : 1h30Dès 10 ansPlacement non numérotéTarifs : De 9 € à 28 €Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 En famille, Tout public, Adulte – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Entre cirque, théâtre, musique live et chants, ce spectacle électrise les corps, rebat les cartes du genre et bouscule notre rapport à la norme et à l’altérité. Ici, on marche sur des bouteilles, on se contorsionne, on danse, on chante, on se raconte et on défie l’équilibre, dans une pluie de couleurs, de fleurs, de plumes et de paillettes.Les artistes déploient une composition à la fois sensible et extravagante, tout en jouant avec les fondamentaux d’un cirque populaire.

Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-chantiers 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/138-Le-premier-artifice?session=138


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