Le premier artifice Parc des Chantiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:30 – 22:00

Gratuit : non De 9 € à 28 € Parc des Chantiers – Île de NantesDurée : 1h30Dès 10 ansPlacement non numérotéTarifs : De 9 € à 28 €Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 En famille, Tout public, Adulte – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Entre cirque, théâtre, musique live et chants, ce spectacle électrise les corps, rebat les cartes du genre et bouscule notre rapport à la norme et à l’altérité. Ici, on marche sur des bouteilles, on se contorsionne, on danse, on chante, on se raconte et on défie l’équilibre, dans une pluie de couleurs, de fleurs, de plumes et de paillettes.Les artistes déploient une composition à la fois sensible et extravagante, tout en jouant avec les fondamentaux d’un cirque populaire.

Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-chantiers 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/138-Le-premier-artifice?session=138



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