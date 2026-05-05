Le premier homme, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Le premier homme 3 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Plein Tarif : 23,00 € Tarif Off : 16,00 € Détaxe : 12,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:05:00+02:00 – 2026-07-03T22:20:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:05:00+02:00 – 2026-07-25T22:20:00+02:00

Sous les traits d’un personnage nommé Jacques Cormery, le Prix Nobel 1957 retrace l’enquête qu’il a menée sur les traces de son père mort à la bataille de la Marne.

La quête individuelle finit par rencontrer une destinée collective.

L’occasion de faire entendre les beautés d’une enfance passée sur les bords de la Méditerranée, la générosité de l’instituteur et ce que l’école a permis, mais aussi le refus de la peine de mort, de la torture et de la guerre – de l’injustice sous toutes ses formes.

Un exceptionnel témoignage et du grain à moudre pour notre présent.

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 32 76 02 79 »}, {« type »: « link », « value »: « http://theatre-petit-louvre.fr »}]

Le dernier texte d’Albert Camus porté par David Seigneur

Roger-Viollet