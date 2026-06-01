Le Premier homme, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Le Premier homme 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Tarifs : de 12 € à 23 € • Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:05:00+02:00 – 2026-07-04T22:20:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:05:00+02:00 – 2026-07-25T22:20:00+02:00

Sous les traits d’un personnage nommé Jacques Cormery, le Prix Nobel 1957 retrace l’enquête qu’il a menée sur les traces de son père mort à la bataille de la Marne.

La quête individuelle finit par rencontrer une destinée collective. Un exceptionnel témoignage et du grain à moudre pour notre présent.

Après Oleanna de David Mamet et Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, L’Eau qui dort revient en Avignon avec une nouvelle création et un texte essentiel.

Adaptation et mise en scène : Patrick Roldez

Patrick Roldez Avec : David Seigneur

David Seigneur Scénographie : Charlotte Maurel

Charlotte Maurel Costumes : Valérie Weiss

Valérie Weiss Lumières : Alexandre Dujardin

Alexandre Dujardin Musique et Son : David Georgelin

David Georgelin Production : L’Eau qui dort

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-le-petit-louvre.tickandlive.com/evenement/le-premier-homme »}]

L’exceptionnel dernier texte d’Albert Camus porté par David Seigneur.