Le Premier homme, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon
Le Premier homme, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon samedi 4 juillet 2026.
Le Premier homme 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse
Tarifs : de 12 € à 23 € • Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:05:00+02:00 – 2026-07-04T22:20:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:05:00+02:00 – 2026-07-25T22:20:00+02:00
Sous les traits d’un personnage nommé Jacques Cormery, le Prix Nobel 1957 retrace l’enquête qu’il a menée sur les traces de son père mort à la bataille de la Marne.
La quête individuelle finit par rencontrer une destinée collective. Un exceptionnel témoignage et du grain à moudre pour notre présent.
Après Oleanna de David Mamet et Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, L’Eau qui dort revient en Avignon avec une nouvelle création et un texte essentiel.
- Adaptation et mise en scène : Patrick Roldez
- Avec : David Seigneur
- Scénographie : Charlotte Maurel
- Costumes : Valérie Weiss
- Lumières : Alexandre Dujardin
- Musique et Son : David Georgelin
- Production : L’Eau qui dort
Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-le-petit-louvre.tickandlive.com/evenement/le-premier-homme »}]
L’exceptionnel dernier texte d’Albert Camus porté par David Seigneur.
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- « Vaclav Havel – Seul un instant », Bibliothèque Ceccano, Avignon 2 juin 2026
- Atelier pour petites mains, Bibliothèque Saint-Chamand, Avignon 3 juin 2026
- Ciné-contes, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon 3 juin 2026
- Atelier créatif, Bibliothèque Champfleury, Avignon 3 juin 2026
- La bulle à histoires, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon 3 juin 2026