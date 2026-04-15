Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire! ) – Itinérance poétique, mairie, Durcet

Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire! ) – Itinérance poétique Dimanche 26 avril, 14h30 mairie Orne

Gratuit, rdv devant la mairie à 14h30 – bottes ou chaussures tout terrain conseillées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

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Randonnée de 6 km sur le chemin des poètes à la découverte des 16 nouveaux poèmes. Lectures, musique, danse ponctueront la balade. Pot offert aux randonneurs à la fin, vente de recueils et dédicaces.