Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire! ) – Itinérance poétique, mairie, Durcet
Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire! ) – Itinérance poétique, mairie, Durcet dimanche 26 avril 2026.
Le Printemps de Durcet (40ème anniversaire! ) – Itinérance poétique Dimanche 26 avril, 14h30 mairie Orne
Gratuit, rdv devant la mairie à 14h30 – bottes ou chaussures tout terrain conseillées !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
mairie Durcet Durcet 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « leprintempsdedurcet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.35.97.64.51 »}]
Randonnée de 6 km sur le chemin des poètes à la découverte des 16 nouveaux poèmes. Lectures, musique, danse ponctueront la balade. Pot offert aux randonneurs à la fin, vente de recueils et dédicaces.