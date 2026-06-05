Le Printemps de la Palestine MJC Brequigny Rennes Mercredi 10 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La MJC Maison de Suède organise une soirée exceptionnelle dans le cadre du Printemps de la Palestine, le mercredi 10 juin à 18h30.

Au programme :

Projection de deux courts-métrages

️ Échange et discussion avec le réalisateur palestinien Bashar Al-Belbeisi

Diffusion à la MJC Bréquigny

️ Entrée gratuite

‍ ‍ ‍ Tout public

Un moment de découverte, d’échange et de partage autour du cinéma et des regards portés sur la Palestine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T20:00:00.000+02:00

1

mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC Brequigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

