Le Printemps des Nocturnes Trois-Fontaines-l’Abbaye

Le Printemps des Nocturnes

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Tout public

La première partie de la soirée sera consacrée à une présentation des diverses espèces présentes sur notre territoire, leur biologie, leurs chants, les menaces qui pèsent sur elles, les actions qui peuvent être mises en place pour contribuer à leur préservation Effraie des clochers, Hulotte, Chevêche d’Athéna, Moyen Duc…

Durée 1h salle des communs de l’Abbaye (salle non chauffée).

A 19h balade crépusculaire aux abords et dans le Parc de l’Abbaye à l’écoute des bruits de la nuit et à la rencontre de la faune nocturne.

Durée 1h. Balade annulée en cas de mauvais temps.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de la LPO au 03 26 72 54 47 (en semaine) et au 06 71 68 47 06 (en soirée et le week-end). .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

