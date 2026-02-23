Fête de la Nature & du Terroir Parc & Pavillons de l’Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye

Fête de la Nature & du Terroir

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Entrée libre

2026-05-09

Tout public

Les bénévoles de l’Association des Amis des Sites de l’Abbaye de Trois-Fontaines et les équipes de Storengy sont heureux de s’associer pour vous inviter à la Troisième édition de la Fête de la Nature & du Terroir. Durant toute une journée, venez (re)découvrir la biodiversité du territoire dans un cadre idyllique.

Plus de 60 exposants.

Village Nature

Associations Nature Sensibilisation à la biodiversité et protection de l’environnement, Marché du Terroir avec Producteurs locaux et Artisans, Expositions Photos Nature, Ateliers & Jeux pédagogiques, Balades à poneys, etc.

Buvette et Restauration sur place. .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com

