Fête de la Nature & du Terroir Parc & Pavillons de l’Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye samedi 9 mai 2026.
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Tout public
Les bénévoles de l’Association des Amis des Sites de l’Abbaye de Trois-Fontaines et les équipes de Storengy sont heureux de s’associer pour vous inviter à la Troisième édition de la Fête de la Nature & du Terroir. Durant toute une journée, venez (re)découvrir la biodiversité du territoire dans un cadre idyllique.
Plus de 60 exposants.
Village Nature
Associations Nature Sensibilisation à la biodiversité et protection de l’environnement, Marché du Terroir avec Producteurs locaux et Artisans, Expositions Photos Nature, Ateliers & Jeux pédagogiques, Balades à poneys, etc.
Buvette et Restauration sur place. .
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com
