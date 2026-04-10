NOVASTELLA Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye

Trois-Fontaines-l’Abbaye

NOVASTELLA

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Concert-Spectacle sur réservation

Une création de la Compagnie Sangs-Mêlés. Tout public à partir de 8 ans.

NOVASTELLA est un spectacle de musiques et de mots sublimés par la présence du ciel étoilé, la confession d’un être solitaire et nocturne, un astronome hanté par la mort des étoiles, qui passe toutes ses nuits à attendre l’apparition singulière d’une Super Nova. Confortablement installés sur des chaises longues, les spectateurs auditeurs se laissent envoûter par les musiques planantes, le récit halluciné et la beauté de la Voie Lactée qui veille sur eux.

Jean-Michel Baudoin conception, écriture, voix, sax baryton.

Didier Paupe création sonore et musicale, synthétiseurs, guitare électrique.

Chloée Deborde travail vocal, mise en espace, accueil du public.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

– 21h15 Sensibilisation aux impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité avec la LPO.

– 21h30 Balade dans le parc de l’abbaye avec la LPO à l’écoute des bruits de la nuit et Hommage à Armand Gautron avec lecture d’extraits de son dernier roman “Dans les ruines de l’abbaye”.

– 22h30 Concert spectacle NOVASTELLA.

– 23h30 Observation du ciel avec la Société d’Astronomie de Haute-Marne.

Buvette sur place de 20h à 22h30.

Organisé par l’Association des amis des sites de Trois-Fontaines et la LPO, avec le soutien de STORENGY. .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47 abbayetroisfontaines@gmail.com

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English :

L’événement NOVASTELLA Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne