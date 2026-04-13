Label Utopie Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Label Utopie

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Tout public

Un spectacle de la compagnie Le Théâtre du Pressoir.

Spectacle en plein-air dans le parc de l’abbaye (salle des communs en cas de mauvais temps) dans le cadre du Festival L’été, la nuit, les rêves.

À partir de 10 ans.

Durée du spectacle 1h.

Label Utopie donne la parole à Marie Moret, compagne d’utopie de Jean-Baptiste André Godin, inventeur des poêles du même nom et du Palais Social, le Familistère de Guise, dans l’Aisne. Nourri des idées de Saint-Simon et de Fourier, Godin bâtit dès 1859, près de son usine, une cité d’au moins 2 000 habitants, ambitieuse expérimentation critique du phalanstère de Fourier une utopie réalisée.

La pièce se situe à l’intersection de l’Histoire et du récit, du premier cri de l’enfant Godin jusqu’au piédestal d’une statue démesurée. Les bruits de l’usine font surgir les habitants du familistère et des visiteurs journaliste, féministe, écrivain…

Avec l’humour et l’énergie de son tempérament de feu, Marie Moret met en scène la vie d’une personnalité hors norme qui fut un héros du quotidien Jean-Baptiste André Godin. Une vie de travail et d’invention, une vie d’homme pressé à la poursuite du bonheur des autres.

Restauration légère avec amuse-bouches et buvette sur place. .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est +33 6 88 79 10 82 abbayetroisfontaines@gmail.com

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English :

L’événement Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT de la Marne