Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye
Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye mercredi 24 juin 2026.
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Spectacle Label Utopie
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Tout public
Un spectacle de la compagnie Le Théâtre du Pressoir dans le cadre du Festival L’été, la nuit, les rêves.
Public À partir de 10 ans.
Restauration légère avec amuse-bouches et buvette sur place. .
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Trois-Fontaines-l'Abbaye (Marne)
- PR 36 Circuit des gouffres de Trois Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne 1 mai 2026
- Fête de la Nature & du Terroir Trois-Fontaines-l’Abbaye 9 mai 2026
- Concert-Spectacle Novastella Trois-Fontaines-l’Abbaye 6 juin 2026
- NOVASTELLA Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye 6 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines, Parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye 7 juin 2026