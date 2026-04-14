Trois-Fontaines-l’Abbaye

Spectacle Label Utopie

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Tout public

Un spectacle de la compagnie Le Théâtre du Pressoir dans le cadre du Festival L’été, la nuit, les rêves.

Public À partir de 10 ans.

Restauration légère avec amuse-bouches et buvette sur place. .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est

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English :

L’événement Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne