Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye

Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Abbaye de Trois-Fontaines

Ville : 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Département : Marne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Spectacle Label Utopie

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Tout public
Un spectacle de la compagnie Le Théâtre du Pressoir dans le cadre du Festival L’été, la nuit, les rêves.
Public À partir de 10 ans.
Restauration légère avec amuse-bouches et buvette sur place.   .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Label Utopie Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Trois-Fontaines-l'Abbaye (Marne)