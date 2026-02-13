Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines, Parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye

Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines Dimanche 7 juin, 14h00 Parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les jardins de l’abbaye de Trois-Fontaines fondée en 1118 comprennent un vaste tapis vert borné par un bassin, dans lequel se mirent statues et tilleuls multi-centenaires. Au XIXe siècle, la mise en scène des ruines de l’église abbatiale du XIIe dotèrent les lieux d’un véritable charme romantique.

Au programme :

Visite commentée botanique & historique du parc de l’abbaye à 15h30. Visite gratuite (Libre participation – boîte à dons). Durée de la visite : 2h.

botanique & historique du parc de l’abbaye à 15h30. Visite gratuite (Libre participation – boîte à dons). Durée de la visite : 2h. Visite libre de l’abbaye de 14h à 18h. Entrée gratuite.

de l’abbaye de 14h à 18h. Entrée gratuite. Visite du Musée du Vélo de l’abbaye de 14h à 18h. Tarifs Musée du Vélo Adulte 3€ / Enfant 2€.

Renseignements :

Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines

abbayetroisfontaines@gmail.com

www.abbayedetroisfontaines.com

Parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye, Marne, Grand Est Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est 03 26 73 03 94 http://www.abbayedetroisfontaines.com [{« link »: « mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com »}, {« link »: « http://www.abbayedetroisfontaines.com »}] L’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines fut fondée en 1118, elle est la première fille de Clairvaux sous l’abbatiat de saint Bernard. L’abbaye est classée parmi les monuments historiques. Le parc de l’abbaye, d’une superficie de 7 hectares, abrite une vingtaine d’essences d’arbres différentes et est agrémenté de statues. Au fond du parc, l’allée des tilleuls a été plantée en 1741. L’arbre le plus emblématique de l’abbaye reste le magnolia, planté il y a une centaine d’années, qui dévoile ses corolles roses au printemps. Il est d’ailleurs labellisé Arbre Remarquable depuis 2016.

Les jardins de l’abbaye de Trois-Fontaines fondée en 1118 comprennent un vaste tapis vert borné par un bassin, dans lequel se mirent statues et tilleuls multi-centenaires. Au XIXe siècle, la mise en …

©Aurélie Boileau