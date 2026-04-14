Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Les jardins de l’abbaye de Trois-Fontaines fondée en 1118 comprennent un vaste tapis vert borné par un bassin dans lequel se mirent statues et tilleuls multi-centenaires. Au XIXe siècle, la mise en scène des ruines de l’église abbatiale du XIIe dotèrent les lieux d’un véritable charme romantique.

Au programme

– Visite commentée Botanique & Historique du parc de l’abbaye à 15h30. Visite Gratuite (Libre participation Boite à dons). Durée de la visite 2h.

Visite libre de l’abbaye de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Visite du Musée du Vélo de l’abbaye de 14h à 18h. Tarifs Musée du Vélo Adulte 3€ Enfant 2€.

Exposition Photos dans le parc de l’Abbaye.

Buvette sur place. .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com

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English :

L’événement Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne