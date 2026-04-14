Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye
Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye dimanche 7 juin 2026.
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Les jardins de l’abbaye de Trois-Fontaines fondée en 1118 comprennent un vaste tapis vert borné par un bassin dans lequel se mirent statues et tilleuls multi-centenaires. Au XIXe siècle, la mise en scène des ruines de l’église abbatiale du XIIe dotèrent les lieux d’un véritable charme romantique.
Au programme
– Visite commentée Botanique & Historique du parc de l’abbaye à 15h30. Visite Gratuite (Libre participation Boite à dons). Durée de la visite 2h.
Visite libre de l’abbaye de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Visite du Musée du Vélo de l’abbaye de 14h à 18h. Tarifs Musée du Vélo Adulte 3€ Enfant 2€.
Exposition Photos dans le parc de l’Abbaye.
Buvette sur place. .
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com
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English :
L’événement Rendez-vous aux Jardins à l’Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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