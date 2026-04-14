Concert-Spectacle Novastella Trois-Fontaines-l’Abbaye
Concert-Spectacle Novastella Trois-Fontaines-l’Abbaye samedi 6 juin 2026.
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Concert-Spectacle Novastella
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Une création de la Compagnie Sangs-Mêlés.
Tout public à partir de 8 ans.
Programme de la soirée
– 21h15 Sensibilisation aux impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité avec la LPO.
– 21h30 Balade dans le parc de l’abbaye avec la LPO à l’écoute des bruits de la nuit et Hommage à Armand Gautron avec lecture d’extraits de son dernier roman “Dans les ruines de l’abbaye”.
– 22h30 Concert spectacle NOVASTELLA.
– 23h30 Observation du ciel avec la Société d’Astronomie de Haute-Marne.
Organisé par l’Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines et la LPO, avec le soutien de STORENGY.
Buvette sur place. .
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est
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English :
L’événement Concert-Spectacle Novastella Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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