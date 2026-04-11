Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers
Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers mardi 5 mai 2026.
Angers
Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht
33 boulevard Carnot Angers Maine-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 22:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Un duo au sommet entre Wayne Marshall, organiste et chef d’orchestre virtuose, et le génial pianiste compositeur Jean-François Zygel. .
33 boulevard Carnot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 26 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- ANGERS GEEKFEST 2026 – 2 JOURS – ENTREE GEEKFEST PARC DES EXPOSITIONS – DESTINATION ANGERS Angers 11 avril 2026
- ANGERS GEEKFEST 2026 – 1 JOUR – ENTREE GEEKFEST PARC DES EXPOSITIONS – DESTINATION ANGERS Angers 11 avril 2026
- Journées européennes des métiers d’art Galerie Confluence 12 Rue de la Motte, Savennières Angers 11 avril 2026
- Terra Nocta Terra Botanica Angers 11 avril 2026
- Angers Geekfest Angers 11 avril 2026