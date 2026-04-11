Angers

Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht

33 boulevard Carnot Angers Maine-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Un duo au sommet entre Wayne Marshall, organiste et chef d’orchestre virtuose, et le génial pianiste compositeur Jean-François Zygel. .

33 boulevard Carnot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 26 60

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L’événement Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers