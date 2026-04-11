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Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers

Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers mardi 5 mai 2026.

Adresse : 33 boulevard Carnot

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 27 27

Angers

Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht

33 boulevard Carnot Angers Maine-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Un duo au sommet entre Wayne Marshall, organiste et chef d’orchestre virtuose, et le génial pianiste compositeur Jean-François Zygel.   .

33 boulevard Carnot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 26 60 

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L’événement Le printemps des orgues Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov Dmitry Masleev Hansjörg Albrecht Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers

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