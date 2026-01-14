Le printemps des poétes Square Girard II Angoulême

Le printemps des poétes

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Cette année nous vous proposons de lier nos collections à la 26ème édition de cette manifestation nationale.

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

This year, we’re linking our collections to the 26th edition of this national event.

