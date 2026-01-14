Le printemps des poétes Square Girard II Angoulême
Le printemps des poétes Square Girard II Angoulême samedi 14 mars 2026.
Le printemps des poétes
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Cette année nous vous proposons de lier nos collections à la 26ème édition de cette manifestation nationale.
Square Girard II Musée d'Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
This year, we’re linking our collections to the 26th edition of this national event.
