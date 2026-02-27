Le Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz Metz
Metz
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-28
2026-03-11
Ateliers d’écriture ou créatifs, rencontres, balades poétiques et scènes ouvertes rythmeront cette 28ème édition du Printemps des Poètes dans les Bibliothèques et Médiathèques de Metz.
Place à la poésie ! Un programme en partenariat avec POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (itinérance, Grand Est), Fragment, l’ACS Agora, L’association Partage-Poésie.
Spectacles, concerts et scène ouverte.
Retrouvez toute la programmation sur le site internet.Tout public
Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
English :
Writing and creative workshops, encounters, poetry walks and open stages will punctuate this 28th edition of Printemps des Poètes in Metz’s libraries and media libraries.
Make way for poetry! A program in partnership with POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (touring, Grand Est), Fragment, ACS Agora, L’association Partage-Poésie.
Shows, concerts and open stage.
See the full program on our website.
