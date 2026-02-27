Le Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-11

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-11

Ateliers d’écriture ou créatifs, rencontres, balades poétiques et scènes ouvertes rythmeront cette 28ème édition du Printemps des Poètes dans les Bibliothèques et Médiathèques de Metz.

Place à la poésie ! Un programme en partenariat avec POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (itinérance, Grand Est), Fragment, l’ACS Agora, L’association Partage-Poésie.

Spectacles, concerts et scène ouverte.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz. fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing and creative workshops, encounters, poetry walks and open stages will punctuate this 28th edition of Printemps des Poètes in Metz’s libraries and media libraries.

Make way for poetry! A program in partnership with POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (touring, Grand Est), Fragment, ACS Agora, L’association Partage-Poésie.

Shows, concerts and open stage.

See the full program on our website.

L’événement Le Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ