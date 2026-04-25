Le printemps du bio porte ouverte de Misengraine Bel Air de Combrée Ombrée d’Anjou
Le printemps du bio porte ouverte de Misengraine Bel Air de Combrée Ombrée d’Anjou samedi 16 mai 2026.
Ombrée d’Anjou
Le printemps du bio porte ouverte de Misengraine
Bel Air de Combrée 38 rue Gustave Larivière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Journée porte ouverte le samedi 16 mai 2026, pour découvrir les cultures de Misengraine dans le cadre du Printemps Bio en Pays-de-la-Loire.
Mi-mai, les Saintes glaces sont passées. C’est le moment semer et de planter ! Profitez de cette ferme ouverte pour découvrir les cultures d’Olivier Binet. Installé depuis 2020, il propose une large gamme de semences potagères, de plants maraîchers (tomates, cucurbitacées, choux, salades, betteraves…) et de fleurs ! Vente sur place. Un verre offert.
Toute la journée, Olivier prendra le temps de vous accueillir en lisière de forêt pour une balade commentée sur ces 5000 m² de cultures. A cette date, les planches de culture consacrées à la production de semences seront jolies à observer. Pensez à apporter votre appareil photo, certaines plantes pourraient vous surprendre. .
Bel Air de Combrée 38 rue Gustave Larivière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 44 55 12 misengraine@ecomail.fr
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English :
Open house on Saturday, May 16, 2026, to discover Misengraine’s crops as part of Printemps Bio en Pays-de-la-Loire.
L’événement Le printemps du bio porte ouverte de Misengraine Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Anjou bleu
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