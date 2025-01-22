Sentier de la Minière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Sentier de la Minière 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Quand l’histoire a marié deux bourgs pour n’en faire qu’un, les paysages agricoles se sont mêlés aux paysages forestiers pour donner son identité à ce territoire de l’Anjou bleu.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-de-la-miniere-ombree-danjou-fr-2794876/ +33 2 41 92 86 83

English :

When history married two towns to become one, the agricultural landscapes blended with the forest landscapes to give identity to this territory of blue Anjou.

Deutsch :

Als die Geschichte zwei Dörfer zu einem einzigen vermählte, vermischten sich Agrarlandschaften mit Waldlandschaften, um dieser Gegend im blauen Anjou ihre Identität zu verleihen.

Italiano :

Quando la storia ha unito due città per farne una, i paesaggi agricoli si sono mescolati con quelli forestali per dare la propria identità a questo territorio dell’Anjou Bleu.

Español :

Cuando la historia casó dos pueblos para hacer uno, los paisajes agrícolas se mezclaron con los forestales para dar su identidad a este territorio del Anjou Bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime