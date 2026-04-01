Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Dans le cadre des p’tites pépites, un rallye fermier est organisé à la ferme LG Bio le vendredi 17 avril 2026.

Les p’tites pépites vous donnent rendez-vous pour tester un rallye fermier le vendredi 17 avril à la ferme laitière LG Bio.

Un rallye fermier ? Une sortie originale pour revisiter l’univers de la ferme. En famille ou entre amis, venez tester vos connaissances sur la ferme laitière LG Bio. A vous, de retrouver les réponses aux questions en observant ce qui se passe sur la ferme. Saurez-vous répondre à toutes les questions ?

Dès 5 ans. Sur réservation .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the p’tites pépites program, a farm rally is being organized at the LG Bio farm on Friday, April 17, 2026.

L’événement Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu