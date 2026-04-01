Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou
Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou vendredi 17 avril 2026.
Ombrée d’Anjou
Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans le cadre des p’tites pépites, un rallye fermier est organisé à la ferme LG Bio le vendredi 17 avril 2026.
Les p’tites pépites vous donnent rendez-vous pour tester un rallye fermier le vendredi 17 avril à la ferme laitière LG Bio.
Un rallye fermier ? Une sortie originale pour revisiter l’univers de la ferme. En famille ou entre amis, venez tester vos connaissances sur la ferme laitière LG Bio. A vous, de retrouver les réponses aux questions en observant ce qui se passe sur la ferme. Saurez-vous répondre à toutes les questions ?
Dès 5 ans. Sur réservation .
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the p’tites pépites program, a farm rally is being organized at the LG Bio farm on Friday, April 17, 2026.
L’événement Les p’tites pépites Rallye fermier Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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