Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages et comestibles Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages et comestibles Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou vendredi 24 avril 2026.
Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages et comestibles
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Déambulation à la rencontre des plantes sauvages comestibles dans l’Espace Naturel Sensible des étangs de Pouancé, le vendredi 24 avril 2026 à 14h.
L’Appel du Végétal vous apprend à les identifier, les nommer et découvrir leurs utilisations. C’est une invitation à venir créer du lien avec la biodiversité proche. Petite dégustation en fin de balade. .
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 s.breton@ombreedanjou.fr
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English :
A walk to discover edible wild plants in the Espace Naturel Sensible des étangs de Pouancé, Friday April 24, 2026 at 2pm.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages et comestibles Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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