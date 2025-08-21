Découverte de la cité médiévale de Pouancé, Petite Cité de Caractère Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Découverte de la cité médiévale de Pouancé, Petite Cité de Caractère

Découverte de la cité médiévale de Pouancé, Petite Cité de Caractère 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Vous faites une halte à Pouancé ou vous y venez en vacances ? En vous baladant au gré des ruelles de cette Petite Cité de Caractère®, vous découvrirez la ville et l’histoire de son château, seconde forteresse de l’Anjou, ancienne place forte édifiée sur les Marches de Bretagne.

English :

Are you stopping in Pouancé or are you coming there on holiday? While strolling through the alleys of this Small City of Character®, you will discover the town and the history of its castle, the second fortress of Anjou, a former stronghold built on the Marches de Bretagne.

Deutsch :

Halten Sie in Pouancé an oder machen Sie dort Urlaub? Bei einem Spaziergang durch die Gassen dieser Petite Cité de Caractère® entdecken Sie die Stadt und die Geschichte ihres Schlosses, der zweitgrößten Festung des Anjou, einer ehemaligen Festung, die auf den Marken der Bretagne errichtet wurde.

Italiano :

Vi fermate a Pouancé o venite qui in vacanza? Passeggiando per le stradine di questa Petite Cité de Caractère®, scoprirete la città e la storia del suo castello, la seconda fortezza più grande dell’Angiò, un’antica roccaforte costruita sulle Marche di Bretagne.

Español :

¿Va a hacer una parada en Pouancé o viene de vacaciones? Mientras pasea por las estrechas calles de esta Petite Cité de Caractère®, descubrirá la ciudad y la historia de su castillo, la segunda fortaleza más grande de Anjou, una antigua fortaleza construida en las Marcas de Bretaña.

