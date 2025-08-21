La Voie des Plantagenêts Chemin de Compostelle Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

La Voie des Plantagenêts Chemin de Compostelle

La Voie des Plantagenêts Chemin de Compostelle 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’Anjou, fief des Plantagenêts, est une très ancienne terre de passage des pèlerins de Compostelle.

http://www.compostelle-anjou.fr/ +33 7 71 74 25 88

English :

Anjou, stronghold of the Plantagenets, is a very ancient land of pilgrims passing through Compostela.

Deutsch :

Anjou, das Hochland der Plantagenets, ist ein sehr altes Durchgangsland für die Pilger nach Santiago de Compostela.

Italiano :

L’Angiò, roccaforte dei Plantageneti, è un’antichissima terra di passaggio per i pellegrini di Compostela.

Español :

Anjou, plaza fuerte de los Plantagenet, es una antigua tierra de paso para los peregrinos de Compostela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime