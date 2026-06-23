Le Procès de Jeanne Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Le Procès de Jeanne

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-01-19 20:30:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Qui était vraiment Jeanne ? Une héroïne, une mystique, une rebelle ou une menace politique ? À partir des minutes authentiques du procès de condamnation de Jeanne d’Arc en 1431, Yves Beaunesne et Judith Chemla redonnent vie à une jeune femme de 19 ans confrontée seule à ses juges. Accusée d’hérésie, enfermée dans une mécanique judiciaire implacable, elle répond avec une liberté de pensée, une intelligence et une audace qui continuent de résonner aujourd’hui.

Dans une forme originale d’ opératorio mêlant théâtre, musique et chant, Le Procès de Jeanne dépasse la simple reconstitution historique. À travers cette parole saisissante, c’est toute une réflexion sur la liberté de conscience, l’exercice du pouvoir, la manipulation politique et le courage individuel qui se déploie sous nos yeux. Les mots de Jeanne, issus des archives du procès, révèlent une personnalité d’une modernité étonnante, capable de tenir tête aux autorités religieuses et politiques de son temps.

Portée par l’interprétation exceptionnelle de Judith Chemla et la partition envoûtante de Camille Rocailleux, cette création du Théâtre des Bouffes du Nord a été unanimement saluée par la critique. Récompensé par trois Prix du Syndicat de la critique en 2025 Grand Prix du meilleur spectacle théâtral de l’année, Meilleure comédienne pour Judith Chemla et Meilleur compositeur de musique de scène pour Camille Rocailleux le spectacle s’impose comme l’un des événements marquants de la saison.

Un spectacle bouleversant, intime et politique, qui fait entendre avec une force rare la voix d’une femme dont le destin continue, près de six siècles plus tard, à nous interroger.

Pour prolonger l’expérience, Scènes Vosges propose une rencontre avec le metteur en scène Yves Beaunesne avant la représentation afin d’éclairer les enjeux artistiques et historiques de cette création. Deux ateliers permettront également de découvrir les coulisses du spectacle un atelier de costumes avec Jean-Daniel Vuillermoz et un atelier de scénographie avec Damien Caille-Perret, pour explorer les différentes étapes de création qui donnent vie à cette œuvre puissante.Tout public

25 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Who was Joan really? A heroine, a mystic, a rebel, or a political threat? Drawing on the authentic minutes of Joan of Arc’s trial and conviction in 1431, Yves Beaunesne and Judith Chemla bring to life a 19-year-old woman standing alone before her judges. Accused of heresy and trapped in a relentless judicial machine, she responded with a freedom of thought, intelligence, and boldness that continue to resonate today.

In an original form of “operatorio” that blends theater, music, and song, *The Trial of Joan* goes beyond a simple historical reenactment. Through these striking words, a profound reflection on freedom of conscience, the exercise of power, political manipulation, and individual courage unfolds before our eyes. Jeanne’s words, drawn from the trial archives, reveal a personality of astonishing modernity, capable of standing up to the religious and political authorities of her time.

Carried by Judith Chemla’s exceptional performance and the stirring scoreby Camille Rocailleux, this production by the Théâtre des Bouffes du Nord was unanimously praised by critics. It won three Critics’ Union Awards in 2025— Grand Prize for Best Theater Production of the Year, Best Actress for Judith Chemla, and Best Composer of Stage Music for Camille Rocailleux— The production stands out as one of the season’s most memorable events.

A deeply moving, intimate, and political production that gives voice—with rare intensity—to a woman whose fate, nearly six centuries later, continues to challenge us.

To extend the experience, Scènes Vosges is hosting a meet-and-greet with director Yves Beaunesne before the performance to shed light on the artistic and historical significance of this production. Two workshops will also offer a behind-the-scenes look at the production: a costume workshop with Jean-Daniel Vuillermoz and a set design workshop with Damien Caille-Perret, to explore the various stages of creation that bring this powerful work to life.

L’événement Le Procès de Jeanne Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-23 par OT EPINAL ET SA REGION