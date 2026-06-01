Le programme de courts du mois : Zygomatiks, L’Hybride, Lille

Le programme de courts du mois : Zygomatiks 11 – 26 juin L’Hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Il paraît qu’il est recommandé de rire au moins 15 minutes par jour pour rester en bonne santé. Ça tombe bien, L’hybride et ses canapés vous accueillent pour un programme de courts métrages aussi variés que décalés qui devrait muscler vos joues. Personnages hauts en couleur, rencontres insolites, WTF, situations rocambolesques, avec une dose d’érotisme farfelu en fin de projection… Préparez l’été avec le sourire !

Déconseillé aux moins de 16 ans.

Durée de la projection : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

+ DIFFUSIONS

Jeudi 11 juin 2026 – 20h30

Vendredi 19 juin 2026 – 20h30

Jeudi 25 juin 2026 – 20h30

Vendredi 26 juin 2026 – 20h30

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

> Toutes les infos

> Billetterie

L’Hybride 18 Rue Gosselet 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/504-Le-programme-de-courts-du-mois-ZYGOMATIKS »}] [{« link »: « https://lhybride.org/le-programme-de-courts-du-mois-zygomatiks-8/#Autres-diffusions »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/504-Le-programme-de-courts-du-mois-ZYGOMATIKS »}]

Préparez l’été avec le sourire !