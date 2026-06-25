Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille
Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille jeudi 2 juillet 2026.
Lille
Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE
9 Rue Auguste Angellier Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
**Le projet d’aménagement d’EURALILLE à la DEULE**
La MEL a confié à la SPL Euralille la conduite d’une étude sur un vaste site de 200 hectares répartis sur quatre communes Lille, La Madeleine, Saint André et Lambersart.
L’équipe de la SPL Euralille nous présentera la synthèse de cette étude.
Elle définit les orientations d’un chantier d’aménagement sur le temps long, aux dimensions d’aménagement urbain, de transport, environnementales et écologiques, ainsi que patrimoniales.
**Le projet d’aménagement d’EURALILLE à la DEULE**
La MEL a confié à la SPL Euralille la conduite d’une étude sur un vaste site de 200 hectares répartis sur quatre communes Lille, La Madeleine, Saint André et Lambersart.
L’équipe de la SPL Euralille nous présentera la synthèse de cette étude.
Elle définit les orientations d’un chantier d’aménagement sur le temps long, aux dimensions d’aménagement urbain, de transport, environnementales et écologiques, ainsi que patrimoniales. .
9 Rue Auguste Angellier Lille 59000 Nord Hauts-de-France lille.ancien@orange.fr
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English :
**The EURALILLE Development Project on the DEULE**
The MEL has commissioned SPL Euralille to conduct a study on a vast 200-hectare site spanning four municipalities: Lille, La Madeleine, Saint-André, and Lambersart.
The SPL Euralille team will present a summary of this study.
It outlines the guidelines for a long-term development project encompassing urban planning, transportation, environmental and ecological considerations, as well as heritage preservation.
L’événement Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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