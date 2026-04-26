Le p’tit bal avec le duo La Belle & le Blues Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Samedi 20 juin, 18h00

Les bibliothèques fêtent la musique

Le duo La Belle & le Blues invite à chanter, danser et guincher sur les grands airs de la chanson francaise, seul, en famille ou entre amis ! Elise Lalettra et Nicolas Tavernier revisitent Boris Vian, Gainsbourg, Edith Piaf, Bourvil, Brel et tant d’autres Buvette et restauration sur place (foodtruck).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T21:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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