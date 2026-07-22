Le p’tit bal napolitain Montbrun-les-Bains
dimanche 9 août 2026 · Montbrun-les-Bains
Informations pratiques
Montbrun-les-Bains
Le p’tit bal napolitain
Parc de l’Anary Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Festival familial et convivial avec bal funk méditerranéen, chansons, rythmes tribaux, spectacle de cirque MOMO et ateliers/animations.
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Parc de l’Anary Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84
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English :
A family-friendly, lively festival featuring a Mediterranean funk dance party, songs, tribal rhythms, the %ABMOMO%BB circus show, and workshops and activities.
L’événement Le p’tit bal napolitain Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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